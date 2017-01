Simona Halep părăseşte prematur Australian Open

Răpusă de o americancă anonimă

Simona Halep părăsește prematur Australian Open

Jucătoarea constănțeancă de tenis Simona Halep, a patra favorită, a fost învinsă fără drept de apel de către americanca Shelby Rogers (52 WTA), scor 3-6, 1-6, ieri dimineață, în runda inaugurală de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.La finalul partidei, Simona Halep a declarat că a resimțiti dureri mari la genunchi, fapt ce a împiedicat-o să-și etaleze cel mai bun tenis.„Am resimțit durere la genunchi. Mi-a fost dificil în setul al doilea să mă mișc pe teren, dar Shelby Rogers a meritat victoria. A fost agresivă și a lovit mingea foarte puternic. Am luat antiinflamatorii înainte de meci și în zilele anterioare. Nu am văzut încă un medic. Am nevoie de un RMN și probabil o pauză pentru a-mi reveni, pentru a mă recupera, deoarece e dificil și periculos să joc cu dureri la genunchi”, a explicat sportiva din Constanța.Tot ieri, Irina Begu (29 WTA) a acces în turul secund, după victoria în fața Iaroslavei Shvedova (Kazahstan, 39 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-4, și va juca mai departe în compania Kristynei Pliskova (Cehia, 58 WTA). Și Sorana Cîrstea (78 WTA) continuă aventura la Aussie Open, grație succesului rapid înregistrat în duelul cu Irina Khromacheva (Rusia, 95 WTA), scor 6-2, 6-1, și va da piept cu iberica Carla Suarez Navarro (Spania, 12 WTA).