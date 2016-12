Simona Halep: "O să joc pentru români, pentru ţară şi, în ultimul rând, pentru mine"

Tenis Fed Cup

Simona Halep: "O să joc pentru români, pentru țară și, în ultimul rând, pentru mine"

Sâmbătă, 7 februarie, la Arena Patinoarului „Dunărea” din Galați, echipa feminină de tenis a României va debuta în turul I, Grupa Mondială II - Fed Cup, împotriva echipei Spaniei. Ceremonia de deschidere va avea loc de la ora 12.45, iar primul meci al zilei este programat la ora 13.00. Pauza dintre meciuri va fi de 20 de minute, informează site-ul oficial al Federației de tenis (FRT).Duminică, primul meci va începe de la ora 12.00. În funcție de rezultatul înregistrat și după cel de-al doilea meci de duminică, se va juca și meciul de dublu. Partidele vor putea fi urmărite în direct pe Dolce Sport.Echipa României este formată din: Simona Halep (3 WTA), Irina Begu (34 WTA), Monica Niculescu (57 WTA) și Alexandra Dulgheru (95 WTA) și căpitanul-nejucător Alina Cercel-Tecșor.În echipa Spaniei, se regăsesc următoarele sportive: Garbine Muzuruza (24 WTA), Silvia Soler-Espinosa (67 WTA), Lara Arruabarena (86 WTA) și Anabel Medina Garrigues (499 WTA) și căpitanul nejucător Conchita Martinez.În cadrul unei conferințe de presă, Muguruza a declarat, citată de frt.ro: „Fiecare meci este dificil, fiecare punct contează. E dificil să joci împotriva numărului 3 mondial. Dar cred că avem șansa noastră. Vom vedea cum merg lucrurile.”De cealaltă parte, Simona Halep a afirmat: „Contra Muguruzei am pierdut o dată, dar e un nou meci, jucăm în sală, ceea ce mie îmi place. Și cu Soler îmi va fi dificil, pentru că nu am jucat până acum contra ei. Spania este o echipă foarte puternică, are jucătoare bune, au experiență, dar eu am încredere în mine că pot să câștig. Aici, la Galați, am crescut, am jucat foarte multe meciuri în copilărie. La ora meciurilor, voi încerca să joc cel mai bun tenis al meu. E important să câștigăm la noi acasă. Este întotdeauna diferit să joci în echipă pentru că nu mai ești pentru tine. Eu, în primul rând, o să joc pentru românii care vin să ne susțină și să ne vadă, pentru țară și, în ultimul rând, joc pentru mine.”