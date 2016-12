Simona Halep o întâlneşte pe Serena Williams, în sferturi, la US Open

Simona Halep o întâlnește pe Serena Williams, în sferturi, la US Open

Jucătoarea de tenis Simona Halep (5 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem, US Open, după ce trecut de Carla Suarez Navarro (Spania, 11 WTA), cu 6-2, 7-5.În urma acestei victorii, Halep și-a asigurat un cec de 450.000 dolari și 430 puncte WTA, urmând să o întâlnească în sferturile de finală pe lidera clasamentului WTA, americanca Serena Williams, care învins-o la rândul ei pe kazaha Iaroslava Shvedova, scor 6-2, 6-3.„A fost ceva foarte special să câștig astăzi. E mereu dificil să o învingi pe Carla Suarez Navarro. A trebuit să alerg mult și să fiu mai agresivă azi. Am dat tot ce am putut. Turul următor va fi foarte dificil și vreau să mă bucur de acest succes”, a declarat Halep, pentru site-ul turneului d al Flushing Meadows.Partida dintre Simona Halep și Serena Williams este programată astăzi, de la ora 18, și poate fi vizionată pe Eurosport și Digisport 1.Anul trecut, Halep a ajuns până în faza semifinalelor, fiind învinsă de Flavia Pennetta, scor 6-1, 6-3. De data aceasta, pentru a ajunge acolo, va trebui să treacă de valoroasa Serena Williams, jucătoare care conduce cu 7-1 la meciurile directe.XXXDin păcate, perechea alcătuită din Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer a fost învinsă de cuplul Robert Lindstedt (Suedia)/Aisam Al-Haq Qureshi (Pakistan), cu 6-3, 7-6 (4), în optimile de finală ale probei de dublu. Tecău și Rojer vor primi pentru atingerea optimilor de finală 40.000 dolari și 180 de puncte ATP.Se pare că medaliatul cu argint de la Jocurile Olimpice a evoluat în toată această perioadă cu dureri la genunchi, ignorând sfatul medicului de a intra în repaus. Potrivit Radio România Actualități, problemele la genunchi s-au agravat și Tecău riscă să lipsească de pe teren până la finalul sezonului, pierzând astfel ocazia de a evolua în Turneul Campionilor.