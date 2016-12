Simona Halep: Nu a fost o zi bună pentru mine

Ştire online publicată Marţi, 19 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, a declarat că marți nu a fost o zi bună pentru ea, fiind eliminată din runda inaugurală a turneului Australian Open.''Cred că nu a fost o zi bună pentru mine, dar este meritul ei, pentru că a jucat fără teamă și a lovit toate mingile, m-a dominat'', a declarat Halep, citată de Reuters, după ce a fost învinsă de chinezoaica Shuai Zhang (133 WTA), cu 6-4, 6-3.''M-a învins. E dificil, dar e doar o zi, doar un meci și am înaintea mea multe alte meciuri'', a mai spus Halep.Românca a precizat că nu a avut dureri la tendonul lui Ahile, cum s-a întâmplat în ultima vreme și nu a căutat alte scuze: ''Nu am resimțit nicio durere azi. Încă mă gândesc la accidentarea de la tendonul lui Ahile ... (dar) am făcut tot ce am putut azi. Oricine poate pierde, oricine poate câștiga''."Am moralul un pic scăzut'', a recunoscut Halep, care s-a confruntat cu multe probleme de sănătate în ultima perioadă, transmite Agerpres.ro.Zhang a câștigat în fața Simonei primul său meci la un Grand Slam după 15 tentative ratate în șapte ani.''Sunt foarte fericită. Să înving numărul doi în lume... Azi este cel mai important moment al cariere mele'', a spus Zhang imediat după meci.Zhang va juca în turul al doilea cu franțuzoaica Alize Cornet, joi, când sportiva din Hexagon va împlini 27 de ani.