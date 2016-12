Simona Halep, "meciul-meciurilor" cu Ion Ţiriac!

La inaugurarea a două terenuri de zgură, la București

Simona Halep, "meciul-meciurilor" cu Ion Țiriac!

Fundația Olimpică Română a inaugurat, săptămâna aceasta, două terenuri de tenis cu zgură, la Complexul Sportiv „Ion Țiriac”, din București. La eveniment, au fost prezente jucătoarea de tenis Simona Halep și fosta campioană olimpică Andreea Răducan.Prin acest proiect, elevi din peste 60 de școli și licee se vor putea bucura, gratuit, de practicarea sportului alb. Totodată, ei vor avea acces și la cursurile de inițiere în tenis, informează Agerpres.Andreea Răducan, președintele Fundației Olimpice Române, a spus cu această ocazie, că este o mare bucurie să li se ofere copiilor facilități în cadrul Complexului Sportiv „Ion Țiriac”.„Tânăra generație are nevoie de susținerea noastră, pentru a descoperi bucuria practicării sportului cât mai aproape de casă. Să mai spun că aici vin, zilnic, să se antreneze 100 de sportivi pe toate terenurile de fotbal, baschet, handbal, minifotbal, tenis de câmp, tenis cu piciorul etc. Salut prezența Simonei Halep, care este un model pentru cei mici”, a declarat fosta campioană olimpică a Clubului Sportiv Farul.La rândul său, Simona Halep a spus că este foarte bucuroasă că este acasă și că poate participa la inaugurarea acestor două terenuri de tenis.„Ele sunt foarte bune pentru copiii, care, în viitor, sperăm să fie mari campioni. Să sperăm că se vor antrena cu seriozitate. Vrem ca ei să facă performanță înaltă și să creadă în visul lor. Trebuie, în primul rând, să crezi că poți face ceva în tenis. Mulțumesc lui Ion Țiriac pentru investiția aceasta. Le doresc mult succes copiilor și sper să avem dintre ei mulți campioni în perioada următoare”, a declarat sportiva din Constanța.Ion Țiriac a menționat că în sport trebuie să semănăm din timp, pentru a culege mai târziu roadele. „Cele mai frumoase satisfacții le am de la sportivii români care au făcut performanțe la două ediții ale Jocurilor Olimpice. Nu am semănat, sperăm că la Olimpiada de la Rio o să facem ceva onorific”, a spus Țiriac.v v vSimona Halep și Ion Țiriac au făcut, la final, câteva schimburi de mingi cu 50 de copii pasionați de tenis, pe cele două terenuri de zgură. Momentul de vârf a fost un spectaculos schimb chiar între Simona și Ion Țiriac.