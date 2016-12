Simona Halep, locul 2 în ancheta pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a clasat pe locul al doilea în ancheta realizată de site-ul WTA pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii septembrie. Constănțeanca a obținut 32% din voturile exprimate de public.Câștigătoarea anchetei a fost poloneza Agnieszka Radwanska, cu 54% din voturi, iar pe locul trei s-a regăsit sârboaica Ana Ivanovic.Jucătoarea lunii septembrie a fost desemnată italianca Flavia Pennetta, câștigătoarea turneului US Open, iar titlul de WTA Rising Star Of The Month (Stea în ascensiune) a fost obținut de Garbine Muguruza.