Simona Halep joacă, astăzi, pentru calificare în sferturile de finală la Roma

1

MITING

Comunicat de presă Asociația Suporterilor F.C. Farul Constanța anunță organizarea în data de 17 mai, ora 18:45, în fața Tribunei oficiale a Stadionului “Farul”, a următoarei acțiuni de sensibilizare a autorităților locale în vederea salvării de la desființare a clubului fanion al Dobrogei. Cu toate că media de spectatori la meciurile de pe teren propriu ale Farului se situează în jurul cifrei de 400 de persoane, sperăm ca vineri să putem depăși această cifră. Deși am primit în urma acțiunilor noastre anterioare mai multe promisiuni în sensul rezolvării problemelor cu care se confruntă în acest moment Farul, considerăm că este momentul să se treacă și la fapte. Tocmai de aceea intenționăm să continuăm acțiunile de acest tip și nu numai. Dorim să invităm toți constănțenii să ni se alăture nu doar la mitingul organizat vineri, dar mai ales în deplasarea de la Slobozia, unde Farul are șansa de a obține punctele care ar îndepărta-o decisiv de zona retrogradării. Membrii asociației vor efectua deplasarea cu mașinile personale, cu microbuze închiriate și poate chiar și cu trenul. Ne dorim să fim cât mai mulți atât vineri, cât și sâmbătă, pentru a demonstra – dacă mai era nevoie – cât de iubită este FARUL! Suntem conștienți însă de faptul că în cazul pronunțării falimentului în data de 03.06.2013, toate aceste eforturi vor fi fost în van. De aceea, dorim să subliniem încă o dată importanța trecerii la acțiune! Eventuala achitare a sumelor restante până la termenul de judecată, credem că ar putea schimba verdictul inițial cu privire la instituirea procedurii de faliment. În încheiere, am dori să subliniem un aspect pe care constănțenii nu îl conștientizează încă: sigura șansă de a mai vedea fotbal la Constanța este FARUL. Dacă echipa d-lui Hagi se va menține în Liga 1, va disputa meciurile de acasă la Ploiești sau la Giurgiu. Deci, salvarea Farului ar asigura continuarea istoriei fotbalului constănțean, istorie ce se întinde pe mai bine de 90 de ani! Nu vom renunța atât timp cât mai există o șansă. F.C. Farul merită mai mult! ÎMPREUNĂ SALVĂM FARUL! A.S.F.C.F.