Simona Halep îşi menţine locul al treilea în clasamentul WTA

Simona Halep își menține locul al treilea în clasamentul WTA

Ştire online publicată Luni, 27 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Românca Simona Halep se află în continuare pe locul al treilea în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume (WTA), în clasamentul WTA, publicat luni.Halep este devansată cu peste 8.000 de puncte de americanca Serena Williams și cu mai bine de 1.300 de rusoaica Maria Șarapova, păstrând un avans de 151 de puncte față de locul patru, ocupat de Petra Kvitova.Irina Begu a urcat un loc și se află pe cea mai bună poziție a carierei, locul 29, Monica Niculescu a coborât o treaptă și e pe 39, Alexandra Dulgheru a coborât două locuri, pe 49, ca și Andreea Mitu, care a ajuns pe 74.La dublu, Monica Niculescu se menține pe 51, Irina Begu a urcat două locuri și se află pe 56, iar Raluca Olaru a coborât opt poziții, ajungând pe 62.Halep este în continuare a treia în ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, după Williams și Șarapova, potrivit Agerpres.ro.La încasările din circuitul WTA, Halep ocupă locul 5.Clasamentul WTA la simplu1 (1). Serena Williams (SUA) 13.191 puncte2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 6.4903 (3). Simona Halep 5.1514 (4). Petra Kvitova (Cehia) 5.0005 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.9106 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 3.8357 (7). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.5608 (8). Lucie Safarova (Cehia) 3.5159 (9). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 3.36510 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.285...................................................................29 (30). Irina Begu 1.55739 (38). Monica Niculescu 1.29549 (47). Alexandra Dulgheru 1.03674 (72). Andreea Mitu 780154 (158). Patricia Țig 319161 (149). Sorana Cîrstea 309189 (199). Ana Bogdan 262284 (285). Alexandra Cadanțu 145331 (328). Irina Maria Bara 116351 (352). Cristina Dinu 103356 (355). Mihaela Buzărnescu 101381 (379). Diana Buzean 85391 (385). Elena Bogdan 80 etc.Clasamentul WTA la dublu1 (1). Sania Mirza (India) 9.5102 (2). Martina Hingis (Elveția) 8.8653 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.0503 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.0505 (5). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.1756 (6). Lucie Safarova (Cehia) 5.9167 (7). Cara Black (Zimbabwe) 5.2898 (8). Kristina Mladenovic (Franța) 5.0609 (9). Flavia Pennetta (Italia) 4.60510 (10). Raquel Kops-Jones (SUA) 4.565..............................................................51 (51). Monica Niculescu 1.50556 (58). Irina Begu 1.39162 (54). Raluca Olaru 1.340101 (103). Elena Bogdan 695142 (139). Andreea Mitu 444162 (158). Sorana Cîrstea 395197 (193). Patricia Țig 315 etc.Clasamentul WTA simplu Road to Singapore1 (1). Serena Williams (SUA) 7.915 puncte2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 4.3213 (3). Simona Halep 3.7254 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.8965 (5). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.7576 (6). Lucie Safarova (Cehia) 2.7187 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 2.4968 (8). Petra Kvitova (Cehia) 2.4769 (9). Timea Bacsinszky (Elveția) 2.47010 (10). Angelique Kerber (Germania) 2.327.................................................................30 (28). Irina Begu 1.10035 (35). Alexandra Dulgheru 95940 (40). Monica Niculescu 90167 (67). Andreea Mitu 578 etc.Clasamentul încasărilor pe 2015 din circuitul WTA1. Serena Williams (SUA) 9.178.315 dolari2. Maria Șarapova (Rusia) 3.285.9493. Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.372.2814. Lucie Safarova (Cehia) 2.326.3595. Simona Halep 2.290.7656. Petra Kvitova (Cehia) 1.543.6917. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.476.2978. Ekaterina Makarova (Rusia) 1.465.8439. Timea Bacsinszky (Elveția) 1.404.18710. Madison Keys (SUA) 1.255.961.....................................................32. Irina Begu 650.06046. Monica Niculescu 469.44469. Alexandra Dulgheru 303.77476. Andreea Mitu 277.787 etc.