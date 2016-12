Simona Halep îşi joacă ultima şansă la Turneul Campioanelor

Simona Halep își joacă ultima șansă la Turneul Campioanelor

Jucătoarea de tenis Simona Halep joacă astăzi, de la ora 11, împotriva slovacei Dominika Cibulkova, în ultimul meci din Grupa Roșie a Turneului Campioanelor, ce are loc, în această perioadă, la Singapore.Sportiva din Constanța este obligată să obțină victoria dacă își dorește accederea în semifinalele turneului asiatic, după ce, în primele două dueluri, a acumulat o victorie și un eșec.În acest moment, scorul partidelor directe dintre Halep și Cibulkova este 2-3, însă Simona are avantajul victoriei din ultimul meci direct, din mai, de la Madrid, scor 6-2, 6-4. Va fi o partidă extrem de dificilă pentru Halep, deoarece, chiar dacă are două înfrângeri în cele două etape disputate, Cibulkova are șansa de a se califica mai departe, dacă o va învinge pe Halep cu 2-0, iar Madison Keys va pierde partida cu Angelique Kerber la același scor. Partida poate fi urmărită în direct, pe Digi Sport 1.