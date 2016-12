Simona Halep, în turul doi al turneului de la Toronto

Ştire online publicată Marţi, 09 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep, intrata pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, s-a impus in fata Svetlanei Kuznetsova, numarul 15 mondial, la capatul unui joc de doua ore si 15 minute, cu 4-6^6-4^6-3. Aceasta este prima victorie pe care constanteanca de 19 ani o obtine in fata unei jucatoare din Top 15, potrivit sport365.ro.Simona a avut mingi de break in debutului jocului, insa Kuznetsova a reusit sa-si tina serviciul pe tot parcursul primului set. Romanca si-a facut serviciul in primele patru game-uri ale intalnirii, insa in cel de-al cincilea nu a mai reusit acest lucru si rusoaica a inchis actul intai la patru. Condusa cu 2-0 in mansa secunda, Halep a revenit si a realizat doua break-uri consecutive, trecand in avantaj, scor 3-2. Eleva lui Firicel Tomai a putut apoi sa tina break-ul in fata si s-a impus cu 6-4. Decisivul a inceput cu trei break-uri, doua fiind realizate de constanteanca. Ea nu i-a mai lasat apoi adversarei sale nici macar o minge de break si a incheiat setul, castigat cu 6-3, cu un nou break. Simona o va intalni in turul al doilea pe cehoaica Lucie Safarova, numarul 32 mondial. Pana acum, cele doua nu au mai fost adversare la simplu.