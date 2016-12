Simona Halep, în optimi la Australian Open. Ora revanşei cu Wickmayer!

Simona Halep, în optimi la Australian Open. Ora revanșei cu Wickmayer!

Jucătoarea de tenis Simona Halep continuă aventura la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Constănțeancaa acces în optimi de finală, după ce, vineri dimineață, a învins-o pe Bethanie Mattek-Sands, scor 6-4, 7-5.„Sunt mulțumită de jocul meu. Am jucat bine azi, mai bine ca în turul al doilea, deci e un lucru bun. Ea a fost foarte puternică, iar eu am vrut să îmi fac jocul obișnuit și a fost un meci foarte bun pentru amândouă. Am lovit agresiv și am stat foarte aproape de linia de fund, am servit bine”, a declarat Simona Halep, citată de site-ul oficial al competiției.Constănțeanca o va înfrunta în optimi pe Yanina Wickmayer (Belgia). Având în vedere parcursul excelent al Simonei, ea ar avea o șansă să o învingă pentru prima oară pe Wickmayer. Cele douăs-au mai întâlnit de trei ori până acum: în 2010, în finala turneului ITF de la Torhout (Belgia), în 2011, în sferturi la Auckland, și în 2012, în sferturi la Hobart.„M-a bătut de fiecare dată când am jucat, dar va fi o nouă zi. Am șansa mea să câștig, dar mă aștept la un meci foarte dificil. E foarte înaltă și foarte puternică, așadar trebuie să mă pregătesc bine pentru acest meci. În trecut a fost în Top 20, o cunosc, lovește mingea foarte puternic. Acum este însă altă situație, deoarece jocul meu a crescut mult. Voi fi foarte concentrată la fiecare punct și voi lupta în acest meci. Va trebui să fiu foarte rapidă, să îmi fac jocul meu, să fiu mai agresivă”, a adăugat românca.Anul acesta, se pare că Simona are un „talisman” norocos, racheta sa.„Îmi dă mai multă forță, îmi place foarte mult. Dacă te simți bine și îți place, vrei să joci cu ea. Cred că este cea mai bună rachetă pentru mine în acest moment”, a declarat constănțeanca.Până acum, la Australian Open, Simona și-a asigurat 175.000 de dolari australieni și 204 de puncte WTA.Pentru români, surpriza a venit din partea Irinei Begu, care a reușit și ea calificarea în optimile turneului, după ce a dispus de Carina Witthoeft (Germa-nia), scor 6-4, 6-4. În următoarea rundă, Begu o va întâlni pe Eugenie Bouchard (Canada).v v vTot vineri, Simona a postat o fotografie pe contul său de Facebook în care poartă noul model de tricou pe care îl lansează alături de sponsorul său Adidas. Tricoul este alb, are trei ardei colorați în roșu, galben și albastru, și pe el este scris cuvântul „halepeno”, poreclă pe care sportiva a primit-o anul trecut de la Brad Gilbert, fostul antrenor al lui Andre Agassi. „Halepeno” este o combinație între numele jucătoarei și cuvântul spaniol „jalapeno”, care înseamnă ardei iute. În fotografia postată pe Facebook, constănțeanca este alături de antrenorii Victor Ioniță și Thomas Hogstedt și preparatorul fizic Teo Cercel.