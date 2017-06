Simona Halep, gata de o nouă aventură în circuitul WTA

După titlul cucerit săptămâna trecută la Madrid (Spania), Simona Halep (4 WTA) pornește ca favorită și pe zgura din Roma (Italia). Constănțeanca a avut un prim tur liber, însă va juca în turul secund împotriva nemțoaicei Laura Siegemund (30 WTA), jucătoare cu o ascensiune fulminantă în acest sezon de zgură. Cele două sportive s-au întâlnit recent în semifinala turneului de la Stuttgart, acolo unde sportiva din Germania s-a impus cu 6-4, 7-5.„Sunt încrezătoare, asta pentru că turneul de la Madrid mi-a dat multă încredere. Sunt bine, pozitivă, gata să încep un nou turneu. Primul an la Roma a fost special. Atunci am urcat în clasament, am venit din calificări, am prins multe meciuri și am și acum acel sentiment de încredere. Laura Siegemund este o jucătoare dificilă, care m-a învins în trecut cu multe scurte. Am exersat alergarea spre fileu și sper să fiu mai bine. Eu cred că poate juca oriunde bine, nu numai la Stuttgart”, a declarat Simona Halep, citată de Digi Sport.