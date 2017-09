SIMONA HALEP - GARBINE MUGURUZA / Înfrângere grea în finala de la Cincinnati

Ştire online publicată Duminică, 20 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a ratat încă o dată șansa de a urca pe primul loc în clasamentul WTA. Românca a pierdut de o manieră categorică finala turneului Premier 5 de la Cincinnati, fiind învinsă în minimum de seturi de Garbine Muguruza, scor 1-6, 0-6, la capătul unui meci care a durat doar 57 de minute.Simona Halep, locul 2 WTA, a pierdut duminică finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, fiind învinsă, cu scorul de 6-1, 6-0, de spaniola Garbine Muguruza, locul 6 WTA. În același timp, Halep a ratat ocazia de a urca în premieră pe locul 1 WTA. Între ea și Karolina Pliskova, actualul lider mondial, sunt doar cinci puncte. Românca va fi cap de serie numărul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului.Halep nu a avut șanse în fața unei sportive care a abordat meciul cu încredere, agresivitate, și risc. Jucătoarea română a jucat perpendicular, scurt, fără unghiuri deschise, cu erori comise din poziții avantajoase, în timp ce Muguruza a evoluat "invers" față de rivală.Setul I a avut un singur sens, către spaniolă. Doar un ghem luat de Halep, la 0-3, pe propriul serviciu. Cu 6-1, în 23 de minute, Muguruza a luat un avans psihologic important. Partida a curs în aceeași direcție în setul secund. Dar la 0-3, cu două break-uri împotrivă, Halep a făcut un ghem bun pe serviciul adversarei. A fost un ghem cu șapte egalități, două mingi de rebreak, și o durată de peste 12 minute. Spaniola l-a câștigat și a terminat, practic, meciul. Cu 6-0, în al doilea set, după 56 de minute, Muguruza a câștigat turneul de la Cincinnati.Halep a fost pentru a treia oară în acest an la o victorie de locul 1 WTA, după ce a ratat oportunități similare în finala de la Roland Garros și în sferturile de finală de la Wimbledon.Câștigătoarea turneului Western&Southern Open primește 522.450 de dolari și 900 de puncte WTA, iar finalista 260.970 de dolari și 585 puncte WTA.Pentru Halep, finala de la Cincinnati a fost a 26-a din carieră și a patra din acest an. Ea are în palmares 15 titluri câștigate în circuitul profesionist, scrie realitatea.net