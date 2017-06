Simona Halep: "Finala aceasta este mai dureroasă decât cea din 2014"

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat că finala de la Roland Garros, pierdută, sâmbătă, în fața Jelenei Ostapenko (20 ani, Letonia), scor 6-4, 4-6, 3-6, este mai dureroasă decât finala din 2014, pierdută în fața rusoaicei Maria Sharapova.„Această înfrângere este mai dureroasă decât cea din 2014. Doare mai rău, pentru că am realizat ce înseamnă. Jelena Ostapenko a jucat extraordinar, la unele puncte am fost spectatoare. Voi continua să muncesc fiindcă vreau să mai joc această finală pe viitor. Nu am pierdut eu meciul, Ostapenko l-a câștigat. Sunt din nou pe locul 2 WTA. Sunt tristă pentru că am pierdut, dar de fiecare dată e greu când pierzi. Doare foarte tare, dar încerc să iau tot ce a fost bun. Voi avea nevoie de timp pentru a depăși acest moment. Va fi o pauză scurtă”, declarat Halep, la finalul partidei.De astăzi, Simona Halep revine pe poziția a doua (6.850 p) în ierarhia WTA, cea mai bună clasare a sa, ecartul între aceasta și lidera Angelique Kerber fiind de doar 185 de puncte. În lupta pentru coroană se mai luptă și jucătoarea din Cehia Karolina Pliskova (6.690 p).v v vTatăl Simonei, Stere Halep, a declarat că meciul s-a pierdut în setul doi, la scorul de 3-0, atunci când fiica sa nu a convertit cele trei mingi de 4-0 avute.„Lupta nu se oprește aici, continuă. A pierdut o bătălie, nu un război. A fost un meci foarte frumos, dar i-a fost puțin frică de victorie la 3-0 și asta a fost toată ingineria. Mergem mai departe, mai sunt turnee pe care trebuie să le abordăm mult mai bine și să continuăm lupta”, a declarat acesta, pentru Pro TV.