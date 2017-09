Simona Halep, explicații pentru jocul slab din finala cu Muguruza

Ştire online publicată Luni, 21 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Analiza jocului a fost făcută chiar de sportiva din Contanța, la finalul duelului contra campioanei de la Wimbledon, scrie digisport.ro.„Astăzi a fost o zi foarte urâtă. Chiar dacă am arătat că am cedat, nu am cedat. Ritmul a fost un pic rapid și m-am panicat și nu prea am putut să găsesc soluții. A fost foarte cald, dar a fost și pentru ea. Am câteva bătături care mă deranjează, dar acestea sunt lucruri minore pentru o finală. Astăzi a fost prea bună pentru mine”, a mărturisit Simona.„După această finală nu rămân cu prea multe lucruri. După acest turneu rămân cu un lucru foarte important. În primele meciuri nu am jucat foarte bine și totuși am câștigat. Au fost două meciuri foarte grele, după care am ajuns la un nivel foarte ridicat”, a declarat Simona Halep, în exclusivitate pentru Digi Sport.