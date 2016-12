Simona Halep este campioana turneului de la Moscova. Elena Frîncu o felicită!

Ştire online publicată Luni, 21 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep a câștigat turneul Premier de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 795.707 dolari, după ce a trecut, ieri, în finală, de australiana Samantha Stosur, locul 19 mondial și cap de serie numărul 7, reușind astfel un al cincilea titlu în acest an.Aflată, săptămâna trecută, pe locul 18 WTA, constănțeanca a trecut de Stosur, scor 7-6 (1), 6-2, după o oră și 41 de minute de joc, performanță care îi aduce 132.470 de dolari și 470 de puncte WTA.„Este un an incredibil pentru mine și mă bucur de fiecare clipă. Mulțumesc sponsorilor și tuturor celor care m-au ajutat în carieră”, declarat Simona, imediat după finală. AFP o numește pe jucătoarea româncă, de 22 de ani, „una din revelațiile sezonului”.Mai mult ca sigur, de astăzi, Simona Halep va intra în top 15, după ce a încheiat anul trecut pe locul 47 mondial. Ea a mai câștigat anul acesta patru turnee, la Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta și New Haven, după ce pierduse finalele de la Bruxelles (2012) și Fes (2010, 2011). AFP subliniază că Halep a arătat că poate câștiga pe orice fel de suprafață, așa cum a făcut-o la Nurnberg și Budapesta (zgură), ‘s-Hertogenbosch (iarbă) și New Haven (suprafață dură). Viitorul ei obiectiv este Turneul campioanelor, care va avea loc, în perioada 29 octombrie - 3 noiembrie, la Sofia, anticamera Mastersului de la Istanbul ce le reunește pe cele mai bune opt jucătoare ale lumii, club în care constănțeanca speră să intre în 2014. Succesul Simonei Halep nu a trecut neremarcat de Elena Frîncu, membră a Comitetului Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.„Felicitări Simonei, pentru acest nou mare rezultat. Constanța are un învingător la Moscova, să ne bucurăm că avem un sportiv o asemenea valoare”, a transmis, prin intermediul ziarului nostru, Elena Frîncu.