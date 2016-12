Simona Halep, eliminată de la US Open

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși a reușit s-o învingă, în primul tur de la US Open, pe Na Li, constănțeanca Simona Halep nu a reușit să se impună, în turul al doilea în fața Carlei Suarez Navarro(Spania).Simona Halep a început excelent duelul împotriva Carlei Suarez Navarro și a cîștigat primul set cu 6-3, dar apoi le-a cedat pe următoarele două cu acelai scor, 2-6. Românca a reușit în acest an să treacă de primul tur la toate concursurile de Grand Slam, însă doar la unul singur s-a impus în runda secundă.Primele patru game-uri au fost câștigate de Simona, care apoi s-a mai impus în două din următoarele cinci jocuri, suficient pentru a câștiga primul set. Cele două jucătoare și-au împărțit primele patru game-uri ale manșei secunde, după care Halep a cedat cinci game-uri la rând. Ea a pierdut destul de repede contactul cu Suarez Navarro în decisiv și nu a mai putut reveni.Simona va continua competiția la dublu, unde face pereche cu Irina Begu. Ele au reușit calificarea în turul al doilea, urmând să le aiba adversare pe cehoaicele Iveta Benesova și Barbora Zahlavova Strycova.