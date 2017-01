Simona Halep devine numărul 2 mondial!

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 3 mondial, va urca pe poziția a doua a clasamentului WTA, după ce chinezoaica Na Li s-a retras din următoarele turnee.Na Li, în prezent numărul 2 mondial, și-a anunțat retragerea de la turneele din Montreal, Cincinnati și US Open, din cauza unei accidentări la genunchi.„Din păcate, trebuie să mă retrag de la turneele de la Montreal și Cincinnati, precum și de la US Open”, a indicat pe pagina sa de Facebook jucătoarea chineză, citează Agerpres.În prezent, chinezoaica are un total de 6.960 de puncte, iar constănțeanca - 6.785 de puncte.