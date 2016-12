Simona Halep, despre meciul de la Australian Open: "Am avut foarte mari emoţii, nu m-am putut concentra"

Simona Halep, despre meciul de la Australian Open: "Am avut foarte mari emoții, nu m-am putut concentra"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat miercuri, că a avut emoții foarte mari la meciul cu Dominika Cibulkova și nu s-a putut bucura de joc, subliniind că va trebui să muncească mai mult și să se pregătească mai bine, informează Mediafax. "Pur și simplu nu am putut juca astăzi. Am avut emoții, foarte mari emoții și nu mi le-am putut controla. Înainte de meci am fost foarte nervoasă, nu am simțit mingea, nu m-am putut mișca și nu am putut juca. Însă Dominika a jucat foarte bine, lovește puternic și se mișcă foarte mult. Pot spune că s-a simțit și lipsa de experiență. Parcă nu am pregătit meciul foarte bine, am fost lipsită de concentrare, nu m-am putut relaxa și nu m-am putut bucura de joc. Dar, trebuie să fiu optimistă și să iau acest rezultat ca pe ceva bun. Mă gândesc că voi mai avea șanse să joc în sferturi la Grand Slam-uri. Dar trebuie să muncesc mult. Vreau să fiu mai bine pregătită pentru meciurile mari. Trebuie să muncesc mai mult, mult mai mult", a declarat Halep.