Simona Halep, desemnată de WTA jucătoarea cu cel mai mare progres în 2013

Ştire online publicată Joi, 21 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a fost desemnată, joi, de WTA, jucătoarea cu cel mai mare progres în 2013, în care a câștigat șase turnee și pe care l-a încheiat pe locul 11 în clasamentul mondial, informează wtatennis.com, citat de B1.ro„Totul a început cu un parcurs incredibil la Roma, iar acum, șase luni mai târziu, ea se află pe punctul de a ajunge în Top 10 - Simona Halep este «Most Improved Player Of The Year»", se arată pe site-ul WTA.WTA menționează că Halep are mari șanse să ajungă în Top 10 la începutul anului 2014 și să fie a treia româncă ce accede în clasamentul celor mai bune zece jucătoare din lume, după Irina Spîrlea (7 WTA în 1997) și Virginia Ruzici (8 WTA în 1979).