Partidă de Fed Cup, în week-end, la TC Idu

Simona Halep deschide confruntarea cu Marea Britanie

În prima partidă de sâmbătă (22 aprilie), pe zgura de la Tenis Club Idu din Mamaia, constănțeanca Simona Halep o va înfrunta pe Heather Watson (110 WTA), de la ora 12. Românca pornește ca favorită în acest duel și speră să aducă primul punct al echipei tricolore.„Am mai jucat primul meci de multe ori, o să am emoții, dar voi încerca să mi le stăpânesc și să practic un joc cât mai bun. Consider că avem o echipă foarte bună, în acest moment, și trebuie să ne impunem în fața britanicelor”, a declarat Simona Halep.În cea de-a doua partidă, numărul 7 WTA, Johanna Konta, va juca contra Irinei Begu, de la ora 14. Va fi prima confruntare între cele două jucătoare.„Mă bucur pentru că voi juca meciul al doilea. Când am jucat primul meci, în partida de la Cluj, cu Angelique Kerber, primele game-uri au fost emoționante, s-a simțit o presiune și nu a fost prea confortabil. În plus, sunt bucuroasă că această întâlnire se va disputa pe zgură, suprafața mea preferată”, a spus Begu.Duminică, dacă și vremea va permite, programul meciurilor va fi deschis la ora 11, atunci când ar urma să se înfrunte liderele celor două echipe, Simona Halep și Johanna Konta.„Konta este o jucătoare de Top 10, care se descurcă foarte bine pe toate suprafețele. Am pierdut în fața ei, nu de mult, așa că o să fiu foarte atentă. Trebuie să îmi iau revanșa și câștig această partidă pentru România”, a completat Halep.Imediat după meciul celor două sportive, vor intra în arenă Irina Begu și Heather Watson, urmând ca partida de dublu dintre Sorana Cîrstea/Monica Niculescu și Laura Robson/Jocelyn Rae să se dispute ultima.