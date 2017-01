Simona Halep debutează la Turneul Campioanelor

Jucătoarea de tenis Simona Halep susține, astăzi, primul meci din cadrul Turneului Campioanelor, de la Singapore, constănțeanca întâlnind-o pe canadianca Eugenie Bouchard, în cel de-al doilea meci al zilei. Prima partidă este cea dintre Serena Williams și Ana Ivanovic. Cele patru se află în Grupa Roșie. Meciurile din Grupa Albă vor avea loc mâine: Maria Șarapova - Caroline Wozniacki și Petra Kvitova - Agniezka Radwanska. „Anul trecut, când jucam la Sofia, le-am spus părinților mei că visul meu este să joc în turneul cel mare al campioanelor. Am făcut tot ce am putut pentru a mă califica la Singapore. Am vrut să joc cu cele mai bune jucătoare din lume și e ceva foarte special faptul că m-am calificat. Am ceva emoții, deoarece este cel mai mare turneu, însă nu am nimic de pierdut”, a declarat Simona Halep, pentru site-ul oficial al competiției.