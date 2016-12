Simona Halep, debut victorios în turneul de la Guangzhou

Jucătoarea de tenis Simona Halep (nr. 2 WTA) s-a declarat bucuroasă că a terminat în numai două seturi, 6-4, 6-2, meciul cu croata Petra Martic, susținut, ieri, în primul tur al turneului de la Guangzhou (China), competiție în care organizatorii oferă premii în valoare totală de 226.750 de dolari.„A fost foarte umed și dificil de jucat, dar a fost la fel și pentru adversară - amândouă ne-am chinuit un pic”, a declarat sportiva din Constanța, la conferința de presă de după meci. „Când câștigi, însă, te simți bine, nu mai contează. Sunt bucuroasă că am putut termina meciul în două seturi”, a adăugat Simona Halep, care este cotată cu prima șansă la câștigarea trofeului.Constănțeanca are cel mai bun bilanț pe suprafață rapidă, în acest an, în circuitul WTA - 38 de victorii și numai șase înfrângeri.Următoarea adversară a Simonei va fi unguroaica Timea Babos, meciul fiind programat în cursul zilei de astăzi.