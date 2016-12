Simona Halep, debut cu dreptul şi culoar excelent către semifinale

Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului

Simona Halep, debut cu dreptul și culoar excelent către semifinale

Nici nu a început bine Open-ul Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului, și surprizele se țin lanț. Favoriții nu sunt chiar… favoriți, însă, din fericire, constănțeanca Simona Halep face excepție de la „regulă“.Jucătoarea de tenis Simona Halep (nr. 3 WTA și cap de serie nr. 3) s-a calificat în turul secund la Australian Open, după ce a învins-o fără probleme, ieri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Karin Knapp (Italia, nr. 50 WTA), într-o partidă desfășurată pe arena principală a complexului din Melbourne, „Rod Laver”, care a du-rat o oră și 28 minute.Grație acestui succes, constănțeanca și-a asigu-rat 70 de puncte WTA și 42.700 de euro.„A fost un meci greu, deoarece am fost nervoasă înainte de start. Lovitura de dreapta nu a funcționat prea bine, dar sunt sigură că data viitoare voi juca mai bine. Sunt sigură că voi avea șansa să câștig multe meciuri aici. Sunt foarte fericită că am câștigat, întotdeauna primul tur la un turneu de Grand Slam este foarte dificil”, a spus Simona Halep, care, la ediția precedentă, a atins faza sferturilor de finală.Următoarea adversară a Simonei este o reprezentantă a țării gazdă: Jarmila Gajdosova (nr. 62 WTA), care a învins-o, scor 6-3, 6-4, pe Alexandra Dulgheru (nr. 87 WTA). În vârstă de 27 de ani, Jarmila Gajdosova este născută la Bratislava și s-a calificat în premieră în turul doi al Australian Open.Opt capi de serie - out!Ziua întâi de la Aussie Open a fost una a marilor surprize, nu mai puțin de opt din cei 32 de capi de serie părăsind prematur tabloul principal.Românca Irina Begu (nr. 42 WTA) a învins-o, scor 6-4, 0-6, 6-1, pe Ange-lique Kerber (Germania, cap de serie nr. 9), iar „bomba” a explodat atunci când Ana Ivanovic (Serbia, cap de serie nr. 5) s-a împiedicat de cea de-a 142-a jucătoare a lumii, Lucie Hradecka (Cehia), scor 6-1, 3-6, 2-6.Celelalte favorite eliminate, ieri, din turneul de la Melbourne sunt Sabine Lisicki (Germania, cap de serie nr. 28), Svetlana Kuznetsova (Rusia, cap de serie nr. 27), Carla Suarez Navarro (Spania, cap de serie nr. 17), Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, cap de serie nr. 23), Lucie Safarova (Cehia, cap de serie nr. 16) și Belinda Bencic (Elveția, cap de serie nr. 32).Așadar, Simona Halep scapă de trei nume „grele” - Ivanovic, Lisicki și Pavlyuchenkova, toate aflate pe aceeași parte de tablou cu ea -, și beneficiază de un culoar grozav către semifinale.Pumnii strânși pentru Niculescu și CopilNu același succes l-a avut, din păcate, Sorana Cîrstea (nr. 97 WTA), care a ratat calificarea în turul doi, ea fiind învinsă, în runda inaugurală, scor 5-7, 0-6, după o oră și șapte minute, de Ale-xandra Panova (Rusia, nr. 150 WTA).Alți jucători români intră, în această dimineață, „în focuri” la Melbourne. Monica Niculescu (nr. 49 WTA) are o misiune infernală în fața Samanthei Stosur (nr. 21 WTA și cap de serie nr. 20), jucătoarea din Australia câștigând toate cele patru dueluri directe ante-rioare.La masculin, după ce a trecut cu bine prin sesiunea de calificări, Marius Copil (nr. 194 ATP) îl înfruntă pe spaniolul Pablo Andujar (nr. 43 ATP), în cel dintâi meci pe care românul îl susține pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam.