Simona Halep, debut cu dreptul la Shenzhen

Jucătoarea de tenis Simona Halep a debutat cu dreptul în primul turneu WTA al anului la care participă, la Shenzhen, constănțeanca disputând, ieri dimineață, prima partidă, împotriva Annikăi Beck (Germania). Deși a condus cu 1-0, 2-1 și 3-2, românca a cedat primul set, cu 4-6, după 40 de minute de joc. În setul secund, Beck se afla la conducere, 2-1, dar Simona a făcut rebreak și cele două au mers la egalitate până la 4-4, când constănțeanca a câștigat o dată pe serviciul adversarei, după care și-a fructificat avantajul serviciului pentru 6-4 și 1-1 la general. În ultimul set, Simona era condusă cu 3-2, dar s-a impus finalmente cu 6-3. Constănțeanca și-a asigurat până acum 4.928 dolari și 30 puncte WTA. În optimi, ea o va întâlni pe Natalia Vihlianțeva (17 ani, 584 WTA). În primul clasament WTA al anului, Simona Halep a rămas pe locul al treilea, cu 6.292.După victoria cu Beck, Halep a transmis un mesaj de început de an tuturor suporterilor săi. „Știu că cei mai mulți dintre voi începeți astăzi munca în noul an, la fel ca și mine. Azi am avut primul meci din 2015. După o vacanță frumoasă, ne-am încărcat bateriile și suntem pregătiți să o luăm de la capăt, odihniți și cu încredere. În 2015, vă doresc sănătate multă și putere de muncă!”, a transmis constănțeanca pe profilul personal de Facebook.