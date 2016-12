Simona Halep, campioană la Dubai! De azi, din nou pe locul 3 WTA

Sâmbătă seara, românii au stat ca pe jar în fața televizoarelor și au urmărit finala turneului WTA din Dubai, în care constănțeanca Simona Halep a înfruntat-o pe cehoaica Karolina Pliskova (locul 18 WTA).Românca s-a impus de o manieră impresionantă și, după o oră și 46 de minute, a reușit să o învingă pe adversara sa, scor 6-4, 7-6 (4). Pentru Simona, este titlul cu numărul 10 din circuitul profesionist și al doilea de anul acesta, după cel de la Shenzen.„Sunt foarte fericită. Nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Este un titlu extraordinar, e foarte important pentru cariera mea. Am dorit să câștig titlul și am făcut tot ce am putut pentru asta. Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit”, a declarat Simona Halep, la sfârșitul meciului.Pentru performanța sa, constănțeanca a primit 900 de puncte WTA și un cec de 456.000 de dolari. Mai mult, ea va urca din nou pe locul trei al podiumului ierarhiei WTA.„La începutul turneului unii oameni mă întrebau dacă simt presiunea deoarece eram principala favorită. Am spus că nu, deoarece nu mă gândeam la asta, doream doar să intru pe teren și să joc fiecare meci în parte, pentru că toată lumea joacă bine aici. Am jucat cu jucătoare bune ca Makarova, Pliskova, Wozniacki - ea a fost numărul unu mondial doi ani. Deci, sincer, este o vic-torie extraordinară pentru mine”, a mai declarat Halep.S-a retras din turneul de la DohaSimona Halep a renunțat să participe la turneul de la Doha (Qatar), care debutează astăzi, a anunțat, aseară, site-ul circuitului profesionist feminin WTA. Simonas-a retras de la turneu din cauza unei accidentări, dar va participa, totuși, la activitățile de promovare din cadrul competiției.„Sunt foarte, foarte obosită. Mă dor toate, dar cred că este normal. Am avut meciuri dificile. Totul mă doar, coastele, glezna... Sper să mă recuperez repede”, a spus constănțeanca.