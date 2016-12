Simona Halep acuza dureri dinainte de Dubai

După cucerirea titlului de la Dubai, jucătoarea română de tenis Simona Halep a decis să se retragă de la turneul din Doha, din cauza unei accidentări. În cadrul unei conferințe de presă, Halep a spus că această accidentare era dinainte de turneul WTA de la Dubai.„Înaintea turneului, sâmbăta trecută, în timpul antrenamentului, am simțit o durere acută la coaste și a fost dificil să joc. Am avut câteva zile libere și apoi am început să joc, dar nu eram sută la sută din capacitate. Am încercat să joc și totul a fost bine, dar încă resimt dureri, mai mari ca înainte, așa că am decis să mă opresc. E mereu dificil să te retragi când suferi și nu e frumos, dar trebuie să am grijă de corpul meu și să mă gândesc la turneele viitoare. Sunt multe turnee în continuare și vreau să iau numai lucrurile pozitive din săptămâna trecută. Într-adevăr, este o accidentare serioasă pentru mine, e pentru prima oară când am o astfel de problemă, însă totuși am câștigat turneul de la Dubai și sunt bucuroasă, pentru că e foarte important”, a spus Simona, informează Agerpres, care citează portalul menafn.com.