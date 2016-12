Simona Halep a triumfat la Montreal, la 40 de ani distanţă de la performanţa Nadiei

Simona Halep a triumfat la Montreal, la 40 de ani distanță de la performanța Nadiei

Jucătoarea de tenis Simona Halep este extrem de fericită, după ce a reușit să câștige turneul WTA de la Montreal, în fața americancei Madison Keys, scor 7-6 (2), 6-3, la 40 de ani de la reușita Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice desfășurate în 1976, tot în orașul canadian.„E plăcut ca, după 40 de ani de la succesul Nadiei, să câștig aici, la Montreal. E un lucru frumos pentru români și sunt fericită că am putut-o face. A fost dificil pentru mine să vin de pe zgură pe hard. Dar, dacă am încredere, pot să îmi fac mai ușor jocul meu și să câștig meciurile. Am câștigat contra unor jucătoare de top și acest lucru mă bucură mai tare că am un nivel bun în acest moment”, a declarat constănțeanca, la finalul partidei cu Madison Keys.Simona Halep a jucat și finala probei de dublu, alături de Monica Niculescu, însă cele două au pierdut în fața perechii ruse Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, scor 3-6, 6-7 (5).În urma celor două finale de la Montreal, Simona Halep a revenit pe locul 3 WTA și este mai bogată cu peste 560.000 de dolari.