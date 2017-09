Simona Halep a trecut ca fulgerul de optimile de la Toronto. Primele declarații ale sportivei

Simona Halep și-a câștigat biletul pentru sferturi înainte de împlinirea unei ore de joc împotriva Barborei Strycova, la capătul unui meci presărat cu multe erori neforțate (35, conform statisticii oficiale, dintre care 17 i-au aparținut româncei). Și doar 15 lovituri câștigătoare, scrie realitatea.netIntrată pe teren clar cu scopul de a-și impune jocul agresiv, Halep a exasperat-o pe cehoaica prinsă de acest meci într-o zi nefastă. Românca a câștigat toate mingile de break disputate în meci: a salvat două din două oportunități ale Barborei pe lansarea proprie și a reușit să convertească cinci din cinci mingi de break în game-uri câștigate pe retur. Proporțiile dominației impuse de Simona sunt evidențiate și de faptul că sportiva noastră a închis meciul cu 11 game-uri câștigate consecutiv."Ieri am făcut un meci bun. Astăzi, mi-am propus să fiu puțin mai agresivă și să domin partida. M-am descurcat destul de bine și sunt fericită că mai am ocazia de a juca un meci aici. Returul consider că este cea mai importantă componentă a jocului meu și acum îmi merge bine. Cred că totul mi-a mers astăzi", este analiza făcută de Simona, la câteva zeci de secunde după ultimul punct al partidei, scrie ProSport.