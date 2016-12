Simona Halep a revenit pe poziţia a doua a ierarhiei mondiale

Simona Halep a revenit pe poziția a doua a ierarhiei mondiale

Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep a urcat pe locul al doilea în clasamentul WTA, cu 6.130 puncte și a devansat-o pe rusoaica Maria Șarapova (6035 puncte). Românca se află pe locul secund și în ierarhia Road to Singapore, pentru calificarea la Turneul Campioanelor.Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati în fața americancei Serena Williams, scor 3-6, 6-7 (5). Din păcate, constănțeanca s-a retras de la turneul de New Haven, pe care l-a câștigat în 2013.„Îmi pare foarte rău că trebuie să mă retrag de la New Haven. Iubesc acest turneu și am amintiri minunate bineînțeles, pentru că am câștigat un titlu acolo. Am avut câteva săptămâni dificile din cauza cărora resimt o durere la piciorul stâng și nu pot să mă forțez să joc când sunt așa de aproape de US Open”, a declarat Halep citată de site-ul WTA.