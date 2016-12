Simona HALEP a PIERDUT finala de la Roland Garros, după 4-6, 7-6, 4-6, cu Maria Şarapova

Simona HALEP a PIERDUT finala de la Roland Garros, după 4-6, 7-6, 4-6, cu Maria Șarapova

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Maria Șarapova a declarat că a fost cea mai dificilă finală de Grand Slam pe care a disputat-o și că Simona Halep a jucat incredibil și o respectă pentru prestația ei, scrie rolandgarros.com.UPDATE: La scorul de 4-4 în actul decisiv, Șarapova a reușit să câștige pe serviciul româncei, ca apoi să închidă finala cu sânge rece.UPDATE 19:15 Încă un break la Paris, iar Șarapova servește pentru meci. Simona are nevoie ca de aer de încă un joc solid la retur.UPDATE 19:10 Rebreak și Simona reintră în meci. Contrează ca dintr-un perete Simona loviturile în forță venite de la adversară și realizază game-ul pe serviciul adversarei, 4-4.UPDATE 19:07 Ritm perfect susținut de cele două luptătoare, deși s-au scurs două ore și 40 de minute de joc. Jucătoarea antrenată de Wim Fissette și-a realizat serviciul, 4-3, iar acum are nevoie de un break pentru a echilibra partida.UPDATE 18:55 A scăpat dintr-o mare încurcătura Șarapova, salvând două mingi de break, apoi a închis game-ul la 2-2. O explozie de bucurie a rusoaicei generează rumori pe Chatrier.UPDATE 18:45 Preia conducerea Halep, 2-1. Va urma Șarapova la serviciu. Peisajul de pe Philippe Chatrier este minunat, la fel ca și jocul româncei din ultima oră.UPDATE 18:40 Început timid pentru Halep, care și-a pierdut serviciul, însă Șarapova o ajută cu două duble greșeli consecutive, 1-1. Șarapova a convertit 7 mingi de break din 16 șanse, în timp ce Simona a fructificat 6 din 10.UPDATE 18:30 SET HALEP 4-6, 7-6. Finala merge în set decisiv! Șarapova a condus cu 5-3, dar Simona a demonstrat că deține un psihic de mare campioană. Patru puncte consecutive pentru a patra jucătoare a lumii duc finala într-un decisv în care nu vom mai vedea tie-break. Din anul 2011 nu a mai avut loc un ultim act de trei seturi la Paris.UPDATE 18:25 5-5 în tie-break și tensiunea atinge cote maxime pe Chatrier.UPDATE 18:20 4-2 pentru Șarapova la schimbul terenurilor în tie-break, după un backhand în fileu al constănțencei.UPDATE 18:15 Nu-și stăpânește nervii Halep, iar Șarapova reușește să împingă actul al doilea într-un tie-break esențial pentru soarta meciului. 62%, procentajul pe primul serviciu pentru ambele jucătoare.UPDATE 18:10 Încă un break al Simonei îi oferă posibilitatea de a-și adjudeca manșa a doua. Șarapova lovește dezechilibrat din spatele terenului și scorul devine 6-5.UPDATE 17:55 A salvat două mingi de break Simona, scăpând de o situație dificilă. Șarapova ar fi putut servi pentru meci. S-a concentrat Halep, iar reverul cu două mâni o scoate încă o dată din încurcătură, 4-4.UPDATE 17:50 4-3 pentru Șarapova. Rusoaica a condus cu 40-0, românca a câștigat două puncte consecutive, însă un rever din alergare al Șarapovei smulge aplauzele asistenței de la Paris.UPDATE 17:40 Trei duble greșeli în game-ul cinci din setul doi a comis Șarapova, opt în total. Însă Halep nu profită, iar a opta jucătoare a lumii preia conducerea din nou, 3-2.UPDATE 17:30 O bulă de oxigen pentru Halep, care micșorează diferența la 2-1, pe fondul unei deconcentrări a Mariei. 19-9 pentru șarapova la lovituri câștigătoare. Românii din tribune scandează "Simona, Simona"!UPDATE 17:25 Se desprinde și în actul doi Șarapova, 2-0. Simona, trimisă în corzi de agresivitatea Mariei, trebuie să se trezească repede.UPDATE 17:10 Set Șarapova, 6-4 Halep a revenit de la 5-2 la 5-4, însă și-a pierdut echilibrul într-un game crucial. Scapă o dreaptă în out, chiar la minge de set, iar campioana din 2012 strânge pumnul. Șarapova servește prima în manșa a doua.UPDATE 17:05 Halep a reintrat în primul set. Trimite din ce în ce mai lung, iar Șarapova este nevoită să se poziționeze mult în spatele liniei de fund. 5-4 și Halep poate trimite actul în prelungiri.UPDATE 17:00 Seria câștigătoare continuă. 5-2 pentru Maria, în urma unui game rapid, în care serviciul i-a funcționat perfect. Halep va servi pentru a rămâne în primul act.UPDATE 16:55 Al patrulea game consecutiv pentru Șarapova, duce scorul la 4-2. Se înăspresc raliurile pe Philippe Chatrier, iar Simona scapă controlul mingilor. Arbitrul îi transmite un avertisment rusoaicei pentru timpul pe care și-l ia pentru a servi, însă jocul ei pare de neclintit.UPDATE 16:50 Se joacă pe contre în finala de la Paris. Maria și Simona caută să se surprindă reciproc prin lovituri în diagonală, tactică ce transformă meciul într-unul spectaculos. 10 minute a durat ultimul game, câștigat de Șarapova cu serviciul, 3-2.UPDATE 16:40 Rebreak Șarapova, 2-2. A bătut în retragere Simona în jocul al patrulea, iar rusoaica profită. Mătură zgura de pe Chatrier cu câteva combinații forehand-rever și apărarea lui Halep cedează sub presiune.UPDATE 16:35 Cel mai lung game de până acum. Șarapova a început să riște și alternează loviturile câștigătoare cu erorile simple.UPDATE 16:30 Reduce diferența Șarapova, 2-1. Halep a urcat la fileu la minge de game, însă nu aceea este zona unde se simte cel mai bine românca. O păcălește Șarapova și mingea Simonei se oprește în fileu.UPDATE 16:25 Lovitura preferată a Simonei, reverul în lung de linie, face diferența în startul meciului. Constănțeanca își fructifică break-ul, grație unei drepte năprasnice în lungul liniei, 2-0. Maria servește pentru a strânge scorul, însă comite a doua dublă greșeală.UPDATE 16:20 Break Halep, în primul game al meciului. Simona păstrează bine mingea în schimburi, iar Șarapova trimite un rever mult în afară, la minge de break, 1-0.UPDATE 16:15 A început finala de pe Philippe Chatrier, cu Șarapova la serviciu. 30 de grade Celsius sunt la Paris, vreme perfectă pentru tenis. Arbitrul din scaun este francezul Kader Nouni.Sursa livetext: www.prosport.ro Jucătoarea română de tenis Simona Halep va juca azi cea mai importantă finală din cariera sa de până acum, la Roland Garros, cu rusoaica Maria Șarapova, de la ora 16,00 (ora României), pe terenul Philippe Chatrier.Constănțeanca a devenit a treia jucătoare română calificată în finala Openului Franței, după Florența Mihai și Virgina Ruzici. Florența Mihai a pierdut finala disputată în 1977, în timp ce Virginia Ruzici a ieșit învingătoare în 1978, iar în 1980 a pierdut.