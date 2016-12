Simona HALEP a PIERDUT finala de la Roland Garros cu Maria Şarapova / Primele declaraţii

Simona HALEP a PIERDUT finala de la Roland Garros cu Maria Șarapova / Primele declarații

Simona HALEP a PIERDUT finala de la Roland Garros, după 4-6, 7-6, 4-6, cu Maria Șarapova."Un Bonjour de la Simona". Astfel și-a început a patra jucătoare a lumii discursul la ceremonia de premiere, continuând: "Am emoții pentru că vorbesc după prima mea finală de Grand Slam. Mă bucur că ați venit și m-ați susținut la fiecare meci, le mulțumesc tuturor spectatorilor, dar mai ales românilor. Vreau să o felicit pe Maria pentru jocul din finală și pentru faptul că este o mare jucătoare".Maria Șarapova, campioana de la Roland Garros 2014: "Am întâmpinat mari dificultăți pentru că în tribune s-au aflat mulți români. A fost cea mai dură finală pe care am jucat-o vreodată", scrie prosport.ro.