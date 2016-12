Bună la tenis, mai greu cu... volanul

Simona Halep a picat examenul auto

Jucătoarea de tenis Simona Halep, de la CS Mamaia Idu / LPS "Nicolae Rotaru" CSS, a susținut, ieri dimineață, examenul pentru permisul de conducere, dar, din păcate pentru ea, l-a picat. "Nu am luat permisul de conducere, fiindcă am căzut la sală. Probabil că voi da din nou examenul în decembrie", a declarat, pentru "Cuget Liber", Simona Halep. Sportiva de pe litoral a menționat, totodată, că a avut probleme de sănătate în ultima perioadă și că va efectua un control medical: "Nu m-am simțit deloc bine, am tras practic de mine… Să iau antibiotice a devenit un lucru obișnuit. Acum mă simt mai bine, dar, cu toate acestea, mi-am pregătit geanta și voi pleca la București, să-mi fac un control". Turnee în Luxemburg și Franța Simona a precizat că va participa, în viitorul apropiat, la două turnee: "Vineri sau sâmbătă, voi pleca spre Luxemburg, acolo unde urmează să particip la un turneu WTA dotat cu premii de 220.000 de dolari. Apoi, voi merge în Franța, pentru a juca într-un turneu ITF de 100.000 de dolari. Însă voi lua în considerare și rezultatele controlului de la București". În ierarhia WTA, dată publicității recent, Simona Halep a coborât trei locuri, până pe poziția 46. La jumătatea lunii trecute, clasamentul WTA o situa pe sportiva de la malul mării pe cea mai bună poziție a carierei, ea reușind, după US Open (unde a furnizat o surpriză imensă, eliminând-o pe câștigătoarea de la Roland Garros, chinezoiaca Na Li), să urce nu mai puțin de 11 locuri în ierarhia mondială, până pe locul 42. Un aspect important care vorbește despre performanțele Simonei este și cel financiar. În toată cariera sa, ea a adunat puțin peste 430.000 de dolari. Până la jumătatea lunii trecute, jucătoarea de doar 20 de ani, împliniți pe 27 septembrie 2011, se putea mândri că, în acest an, adunase peste 200.000 de dolari. Și nu trebuie să uităm că 2011 încă nu s-a terminat, iar din turneele la care va participa în continuare, sportiva de pe litoral va mai aduna cu siguranță bani frumoși.