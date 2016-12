Simona Halep a făcut premierea la turneul Dr. Oetker

Competiție europeană de tenis pentru juniori până în 14 ani, Dr. Oetker Junior Trophy, organizată împreună cu Federația Română de Tenis, și-a stabilit, week-end-ul trecut, câștigătorii. Surpriza plăcută a fost prezența la finalele de simplu a jucătoarei constănțene Simona Halep, care s-a întors de la Roland Garros. Simona a premiat-o pe Ioana Guna, care, în finală, a învins-o, scor 4-6, 6-4, 6-4, pe Andreea Amalia Roșca.„Am fost emoționată, dar și bucuroasă că am dat acest premiu. Mi-a adus aminte de unul dintre cele mai plăcute momente ale mele, când am luat primul titlu național. Am văzut tenis de calitate, lucru care mă bucură nespus, deoarece viitorul tenisului românesc stă bine. Mi-a plăcut organizarea de la Centrul Național de Tenis și m-aș bucura dacă se vor ține și alte turnee pentru lansarea copiilor”, a declarat Simona Halep.