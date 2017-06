Simona Halep a câştigat turneul caritabil Tie Break Tens, de la Madrid

Simona Halep a câștigat turneul caritabil Tie Break Tens, de la Madrid

Jucătoarea de tenis Simona Halep a câș-tigat, joi seară, turneul demonstrativ Tie Break Tens, desfășurat la Madrid doar cu meciuri de tie break până la zece puncte.În finală, constăn-țeanca a învins-o pe ru-soaica Svetlana Kuz-nețova cu scorul de 10-6, după ce, în sferturi, a trecut de britanica Johanna Konta cu un sec 10-2, iar în semifinale a învins-o pe campioana olimpică Monica Puig (Porto Rico), cu 10-5. „A fost distractiv. Formatul este foarte rapid și trebuie să fii atent de la primul punct. E mereu plăcut să joci împotriva Svetlanei. Îmi place jocul ei, are mult top spin. E frumos să joci o finală, anul trecut am jucat aici la turneul WTA și e un sentiment plăcut să revin cu o finală, chiar dacă a fost vorba de Tie Break Tens. M-am simțit bine și vreau să mulțumesc publicului. Sper să am aceleași lovituri bune săptămâna viitoare. Voi încerca să fiu concentrată, pentru că știu ce am de făcut”, a declarat Halep, la finalul turneului.La masculin, s-a impus bulgarul Grigor Dimitrov, victorios cu 10-7 în finala cu spaniolul Feliciano Lopez. Ambii câștigători au primit cecuri de 250.000 de dolari, fiecare fiind de acord să doneze pentru cauze caritabile 50.000 de dolari.În turneul WTA de la Madrid, ce va debuta luni, Simona Halep (4 WTA) va juca, în primul tur, împotriva sportivei din Cehia Kristyna Pliskova (56 WTA).