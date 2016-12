Simona Halep a acces în sferturile turneului de la Sydney

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep va juca, în această dimineață, împotriva Karolinei Pliskova, numărul 11 WTA, în sferturile turneului WTA de la Sydney. Meciul se va disputa nu înainte de ora 7.00 (ora României), în direct la Digi Sport2.Simona s-a impus cu greu, ieri, în turul al doilea, în fața franțuzoaicei Caroline Garcia. Constănțeanca, numărul 2 mondial și principala favorită a turneului, a câștigat partida în trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-1. Românca a avut nevoie de o oră și 53 de minute pentru a se impune, timp în care a cerut intervenția medicului de două ori, din cauza accidentării la tendonul lui Ahile.„A fost un meci foarte greu, la care mă așteptam, pentru că o cunosc destul de bine pe Garcia. Este puternică și lovește foarte bine. Cred că am jucat bine, mai ales în setul al treilea, am fost mai puternică și cred că am jucat cel mai bun tenis al meu”, a declarat Simona Halep, citată de site-ul wtatennis.Pentru accederea în sferturi, Simona și-a asigurat un cec de 19.660 dolari și 100 puncte WTA.Pliskova a trecut în optimi de rusoaica Anastasia Pavliucenkova, scor 6-3, 6-0.Până acum, Halep și Pliskova s-au întâlnit de două ori, Simona câștigând ambele partide (în finala de la Dubai și în optimi la Indian Wells, ambele anul trecut).Turneul WTA de la Sydney este dotat cu premii totale de 687.900 dolari.