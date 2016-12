Simona Halep a acceptat provocarea găleţii cu apă, însă după US Open

Simona Halep a acceptat provocarea găleții cu apă, însă după US Open

Jucătoarea de tenis Simona Halep dispută, astăzi, la New York, primul meci din cadrul US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, constănțeanca având-o drept adversară pe americanca Danielle Rose Collins. În urmă cu o săptămână, prezentă la turneul de la New Haven, Simona i-a turnat apă în cap directoarei de turneu, care a acceptat provocarea cu găleata de gheață, Ice Bucket. La rândul său, românca a primit nominalizarea de a face și ea gestul îndrăzneț. Simona Halep vrea să fie în formă pentru turneul din Statele Unite, așa că a pasat mai departe provocarea și a promis că o va face după ce încheie turneul. „Mulțumesc, Cosmin Hodor, pentru nominalizarea la Ice Bucket Challenge! Îmi cer scuze că nu o pot onora în 24 de ore, dar sunt exact înainte de turneu și trebuie să am grijă să nu răcesc. Promit să fie primul lucru pe care îl fac după ce termin! Îi provoc pe dr. Irimia Ștefan, Marcel Pavel, George Cosac, Irina Begu și Virginia Ruzici!”, a scris Simona Halep, pe profilul său oficial de Facebook.