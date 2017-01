Simona Amânar, invitată de onoare la Memorialul „Mircea Frum“

Fosta mare gimnastă constănțeană, multiplă cam-pioană olimpică, mondială și europeană, Simona Amânar, actualmente vicepreședinte al Federației Române de Gim-nastică, va onora cu prezența și ediția din acest an a Me-morialului „Mircea Frum”. Re-gretatul Mircea Frum a fost unul dintre antrenorii Simonei. Concursul, care este organizat de Asociația Județeană de Gimnastică, în parteneriat cu DSJ Constanța și cu sprijinul CS Farul și al CSS 1 Constanța, a ajuns la ediția a treia și va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 10, în sala de jocuri a Complexului Sportiv „Tomis” din Constanța. Concurează sportive junioare (de nivelele III, IV și V: 11 - 15 ani) de la CSS 7 București, Dinamo București, SCM Bacău, CMS Onești, LPS Galați, CSS Focșani, Petrolul Ploiești, CSS 1 Constanța, iar CSS 1 Timișoara încă era așteptat ieri să confirme participarea. „Cea mai mare realizare a noastră e că, din acest an, am obținut includerea memorialului în calendarul oficial al federației. De la anul, sperăm ca întrecerea să devină Open, cu participare internațională. Sâmbătă, invităm spectatorii și foste mari sportive ale județului în număr cât mai mare. Concursul începe la ora 10, iar încălzirea are loc între 9 și 10”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Clemența Garabet, directorul executiv al AJG Constanța.