Președintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu:

„«Sportul», principalul adversar în lupta pentru promovare“

FC Farul are ca obiectiv revenirea în primul eșalon al fotbalului românesc și, pentru a-și face suporterii fericiți, nu trebuie să scape din vedere niciun detaliu. Conducătorii clubului caută să întărească echipa, dar trag cu ochiul și la mișcările adversarilor. Președintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu, este de părere că principalul adversar al „marinarilor” în lupta pentru promovarea în Liga I este Sportul Studențesc. „Dincolo de situația din clasament, am urmărit mișcările celorlalte echipe fruntașe - organizare, transferuri, perspective. Din punctul meu de vedere, Sportul este cel mai puternic adversar, un club de tradiție, cu un lot de jucători valoroși și experimentați. Brăneștiul nu cred că va ține ritmul, a fost doar un foc de paie. Oricum, noi nu mai avem voie să facem pași greșiți sau să cedăm puncte în fața unor echipe din subsol, așa cum s-a întâmplat în tur. Sunt convins că, după o pregătire de iarnă corespunzătoare, cu o atitudine mobilizatoare, combativă în meciurile din retur, vom promova fără probleme”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, Sevastian Iovănescu. La finele turului, FC Farul ocupă locul trei, cu 32 de puncte. Pe primele două poziții, care deschid porțile către Liga I, se află Victoria Brănești (36 p) și Sportul Studențesc (33 p). În urma „marinarilor”, vin, în ordine, Săgeata Stejaru (31 p), Delta Tulcea (29 p) și Petrolul Ploiești (28 p), echipe care, cel puțin teoretic, nu au valoarea și forța financiară de a rezista în eșalonul de elită. „Stranierii“ vin pe 15 ianuarie Antrenorul Ștefan Stoica nu a ajuns nici ieri la Constanța, fiind așteptat în cursul zilei de azi. În linii mari, programul de pregătire de iarnă al Farului a fost stabilit: 11 ianuarie - reunirea lotului, la stadion; 11-16 ianuarie - pregătire la Constanța; 17-24 ianuarie - cantonament la Poiana Brașov; 28 ianuarie - 8 februarie - cantonamentul din Antalya (Turcia), unde vor fi susținute mai multe partide amicale, cu Gyeongnam (31 ianuarie), FK Mogren (2 februarie), ZORK Napredak (4 februarie) și Lokomotiv Plovdiv (6 februarie); 12/13 februarie - amical cu Cerno More Varna. La reunirea lotului, va fi prezent și portarul George Curcă, situația acestuia urmând a fi decisă după discuțiile dintre cluburile Farul și Dinamo, dar și după aprecierile antrenorului Ștefan Stoica. În ceea ce îi privește pe „stranierii” Farului, aceștia vor veni pe litoral abia în data de 15 ianuarie, iar vizita medicală va avea loc, cel mai probabil, pe 16/17 ianuarie, la Cabinetul de medicină sportivă / Policlinica 2 (dr. Gheorghe Dumitru).