Shaquille O’Neal va evolua în al 15-lea All Star Game NBA din carieră

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pivotul Shaquille O’Neal (Phoenix Suns) a fost selecționat pentru al 15-lea All Star Game NBA din carieră, făcând parte dintre rezervele echipei Vestului. Alături de O’Neal, printre rezervele selecționatei Vestului se află și trei baschetbaliști europeni: francezul Tony Parker, spaniolul Pau Gasol și germanul Dirk Nowitzki. O’Neal este al doilea cel mai selecționat jucător din istoria All Star Game-ului baschetului american, după fostul jucător al echipei Los Angeles Lakers, Kareem Abdul Jabbar, care a fost de 19 ori invitat la meciul vedetelor din NBA. All Star Game-ul din acest an al NBA va avea loc, la 15 februarie, pe arena grupării Phoenix Suns.