Sezon bun pentru CVM Tomis: „Reedităm o mare performanţă!”

Sezon bun pentru CVM Tomis: „Reedităm o mare performanță!”

CVM Tomis Constanța a obținut al patrulea său titlu de campioană a României la volei masculin, după victoriile reușite în finală contra celor de la SCMU Craiova. La această reușită se adaugă și debutul în Liga Campionilor, acolo unde, în grupe, CVM a acumulat 4 puncte. În concluzie, gruparea de pe litoral a avut un an competițional echitabil.„Este o confirmare a evoluției bune din sezonul 2012-2013 și o confirmare a faptului că am reușit să aducem la echipă un colectiv de oameni cu caracter, care au luptat până la finalul campionatului și l-au încheiat cu fruntea sus, cu doar două înfrângeri. A fost un campionat în care am evoluat pentru prima oară în Champions League, unde am obținut patru puncte în grupe. Sunt lucruri care nu sunt formidabile, dar care totuși reprezintă ceva în evoluția unei echipe de volei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis Constanța, Serhan Cadâr.Pe lângă evoluția seniorilor, anul acesta, CVM Tomis s-a calificat cu toate echipele de la centrul de juniori la turneele finale. Astfel, echipa de juniori (antrenori Răzvan Parpală și Iulian Rădulescu) va juca turneul final în perioada 18-22 mai, în grupă cu CTF Mihai I București, CSS Buzău, CSS Lapi Dej, CSS Nicu Gane Fălticeni și CSS Zalău. În întrecerea speranțelor, echipa CVM-ului (antrenată de Iulian Rădulescu și Cezar Aciobăniței) se va lupta în finale cu CSS 2 București, CSS 2 Baia Mare și CNNT Craiova, în perioada 22-26 mai.La cadeți, ultima fază a competiției începe astăzi și se va desfășura până duminică, perioadă în care tomitanii vor întâlni următoarele echipe: CSS LAPI Dej, CSS Steaua București, CSS Zalău, CSS BEGA Timișoara, CSS 1 Constanța.„Clubul nostru reeditează, anul acesta, o mare performanță per ansamblu. Putem spune că toate grupele de pregătire sunt calificate și dispută finalele competițiilor. După ce, luni seară, am câștigat finala competiției la seniori, urmează ca săptămâna aceasta să luptăm și sperăm să putem câștiga titlul în competiția cadeților”, ne-a mai spus Serhan Cadâr.