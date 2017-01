Sevastian Iovănescu a acceptat să fie preşedintele Farului

Sevastian Iovănescu a acceptat să fie președintele Farului

Actualmente antrenor secund la Farul II, fostul jucător al „marinarilor” a răspuns pozitiv propunerii pe care a primit-o ieri. Patronii Farului au spus că vor anunța noul președinte luni, 2 noiembrie. Funcția de președinte al FC Farul, rămasă vacantă după demiterea lui Mircea Crainiciuc, va fi ocupată luni, 2 noiembrie. Ieri, a fost propus pentru acest post, pentru un mandat până în iarnă (care ar putea fi însă prelungit), un constănțean din cadrul clubului, Sevastian Iovănescu, antrenorul secund al Farului II, care și-a dat acceptul. După ce clubul a renunțat la Crainiciuc, patronii i-au oferit lui Marcel Lică funcția, dar mutarea nu s-a putut realiza. S-a mai vorbit de Tibi Curt sau de bucureșteanul Constantin Neagu (fost la Sportul Studențesc și Progresul), ultimul - aflat, de ceva timp, zi de zi la club, însă niciuna dintre cele două variante nu a fost confirmată oficial până acum. De luni, Farul va avea însă președinte, după ce, în ultimul timp, interimatul a fost asigurat de unul dintre patroni, Giani Nedelcu. „Luni vom anunța președintele, post pe care i l-am propus lui Iovănescu. Deocamdată, discutăm”, a spus, ieri după-amiază, Nedelcu. Iovănescu ne-a declarat apoi că a acceptat. „Astăzi (n.n. - ieri), am fost sunat de Marian Constantinof (n.n. - celălalt patron al Farului), care mi-a propus să preiau funcția de președinte. Am primit cu bucurie oferta și am acceptat-o. Sunt un om dedicat Farului și vreau să contribui și eu la promovarea echipei. Am acces cu Farul în prima ligă ca jucător, în sezonul 1987/1988 (cu nea Lache Hașoti antrenor și Bebe Pilcă conducător), și vreau să o fac și în calitate de președinte, alături de antrenorul Marius Șumudică”, a spus Iovănescu, pentru „Cuget Liber”. *** În vârstă de 56 de ani (este născut pe 2 octombrie 1953), Iovănescu a jucat cinci sezoane (trei de B, două de A) la FC Constanța (1974/1975, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988) și apoi Farul (1988/1989). La Farul, a antrenat la toate nivelurile (secund la echipa mare, în câteva rânduri - ultima dată ediția trecută; principal la Farul II, antrenor în cadrul Academiei de Fotbal). În prima ligă a mai jucat la FC Argeș (cu care a obținut un titlu de campion, în sezonul 1978/1979, și unul de vicecampion, în ediția precedentă), Steaua și FC Olt. În prima ligă, a susținut 357 de meciuri și a înscris 56 de goluri. Are selecții și la echipele naționale: una la Naționala mare, 10 (un gol) la Under-21, 3 (1) la echipa olimpică și 2 (2) la România B. Este maestru al sportului, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, observator de fotbal. În acest an, FRF i-a acordat Ordinul de Merit în grad Rubin.