Setul de aur, ultima speranţă

CVM Tomis Constanța - SCC Berlin, în Cupa CEV la volei masculin

Setul de aur, ultima speranță

CVM Tomis Constanța forțează calificarea în optimile de finală ale Cupei CEV la volei masculin, însă misiunea sa nu se anunță deloc facilă. De partea cealaltă a fileului se află SCC Berlin, formația germană sosind pe litoral cu avantajul acelui 3-0 obținut în meciul tur. După eșecul usturător de la Berlin, din prima manșă a 16-imilor Cupei CEV, voleibaliștii de la CVM Tomis nu și-au pierdut speranța. Din contră, echipa își dorește să facă, mâine seară, un meci bun, să învingă și să urce în optimi. „Deși am pierdut cu 0-3 la Berlin, avem în continuare șanse de calificare. Mai întâi, trebuie să câștigăm meciul, chiar și cu 3-2, apoi să ne impunem în setul de aur. Dacă va fi să fim eliminați din Cupa CEV, nu trebuie să facem o tragedie, pentru că ne vom continua parcursul continental în Challenge Cup, o competiție în care, acum doi ani, ne-am calificat în Final Four și am obținut medaliile de bronz”, a declarat, în conferința de presă organizată, ieri, la Sala Sporturilor, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadîr. Nici antrenorul Viktor Sidelnikov nu și-a pierdut speranța. Din contră. Tehnicianul rus este de părere că echipa are suficientă forță pentru a accede în faza următoare a Cupei CEV. „În meciul de la Berlin, am folosit mulți jucători noi, unii dintre ei introduși direct în cupele europene. Nu am fost suficient de bine pregătiți, a suferit și comunicarea, așa că înfrângerea este explicabilă. Ne-am recăpătat încrederea și energia după victoria din derby-ul din campionat, cu Dinamo. Sperăm să câștigăm returul cu SCC Berlin, iar apoi totul se va decide în setul de aur”, a declarat Sidelnikov. Began: „Avem nevoie de susținerea publicului!“ Căpitanul de echipă al Tomisului, Radu Began, este de părere că șansele de calificare cresc con-siderabil dacă echipa este susținută de suporteri. „Miercuri seară, sperăm ca tribunele Sălii Sporturilor să fie pline, mai ales că venim după un joc foarte bun, cu Dinamo. Am început acest sezon al Cupei CEV cu stângul, însă ne putem reveni, susținerea publicului fiind foarte importantă, chiar decisivă. Îi invităm la meci pe toți iubitorii voleiului constănțean”, a spus Began.