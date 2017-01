Serhan Cadâr, CVM Tomis: „Am încheiat anul aşa cum se cuvine”

Serhan Cadâr, CVM Tomis: „Am încheiat anul așa cum se cuvine”

Vicecampioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța se bucură de un an productiv în 2012, terminând turul pe primul loc în Divizia A1, bifând 10 ani de existență și marcând prima participare în Liga Campionilor din istoria clubului, unde a obținut 4 puncte dar, din păcate, nu a reușit să se califice mai departe. De asemenea, juniorii din cadrul clubului au reușit să se ridice la standardele seniorilor, obținând două titluri de campioni naționali.„Într-un cuvânt, aș spune că am încheiat anul așa cum se cuvine, la o aniversare de 10 ani de existență, asta însemnând rezultate bune. Puteau fi rezultate foarte bune, dar totuși putem spune că a fost un an bun. Am avut prima participare în Champions League, care s-a încheiat cu un meci câștigat și patru puncte obținute în grupe, iar prima parte a campionatului 2012-2013 o terminăm în frunte. La nivelul juniorilor, avem două titluri de campion național, la speranțe și la cadeți. Rezumând, putem spune că este un an bun”, a declarat, pentru Cuget Liber, directorul executiv CVM Tomis Constanța, Serhan Cadâr.Pentru 2013, conducerea grupării de pe litoral speră să țină același ritm reușit în tur și să obțină titlul național și Cupa României.„În 2013, sperăm să recucerim titlul național și Cupa României. Este un lucru pe care ni-l dorim foarte mult și pentru care vom face tot ce putem pentru a-l realiza. La nivelul juniorilor ne dorim să ne menținem sus, adică vrem să cucerim din nou titlurile de campioni naționali la categoriile de vârstă speranțe și cadeți”, ne-a mai spus Serhan Cadâr.CVM Tomis Constanța este pe primul loc în clasamentul Diviziei A1, cu 23 de puncte, urmat de SCMU Craiova, cu 21 p și CS Unirea Dej, cu 20 p.Constănțenii vor reîncepe campionatul pe 12 ianuarie 2013, când vor întâlni pe VCM LPS Piatra Neamț, la Sala Sporturilor.