Sergiu Medeşan, vicecampion naţional la tenis

Performanță deosebită pentru un elev al Colegiului "Mircea"

Sergiu Medeșan, vicecampion național la tenis

Timp de trei zile, la București, s-au desfășurat întrecerile Campionatului Național Intercluburi pe echipe de dublu U16, competiție organizată de Federația Română de Tenis.Jucătorul constănțean Sergiu Darie Medeșan a fost cooptat în echipa Olimpia București pentru a participa la acest turneu, având în vedere rezultatele obținute, în acest an, la proba de dublu: sferturi de finală la turneul internațional Yason Cup, locul III la turneul internațional Pancevo Open, locul I la turneul internațional Mamaia Idu Junior Championship, locul I la turneul internațional Tenis Club București Trophy, locul III la turneul internațional Argeș Cup.Iar decizia de a-l include pe constănțean în lot a fost una inspirată pentru Olimpia, care și-a adjudecat medaliile de argint. Alături de Sergiu, au mai jucat Andi Jianu, Damian Ștefan Ghiță, Gabriela Nicole Tătăruș, Ana Maria Gabriela Țăranu și Vanessa Olimpia Răuță.La ediția din acest an a Campionatului Național Intercluburi pe echipe de dublu U16, au participat 40 dintre cei mai buni jucători de dublu din țară, împărțiți în șapte echipe.Finala mare s-a disputat între echipele AS Club Politehnica 1 București și CS Olimpia și s-a decis după trei meciuri foarte spectaculoase (un meci de dublu băieți, un meci de dublu mixt și un meci de dublu fete). Scor final, 2-1 pentru AS Club Politehnica 1 București.Sergiu Darie Medeșan este legitimat la Asociația Break Tenis Club din Mamaia și este elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.