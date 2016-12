Serbia - România 29-31, în meci amical de handbal feminin

Reprezentativa feminină de handbal a României a trecut cu bine de ultimul test premergător Campionatului European. Sâmbătă seară, formația antrenată de Radu Voina s-a impus în fața Serbiei, cu scorul de 31-29 (18-14), după ce, în amicalul de vineri, cedase cu 32-34. Ramona Maier, Valentina Ardean Elisei și Cristina Neagu au fost cele mai bune jucătoare. „Au fost aceleași fluctuații de joc. Am avut momente în care am jucat foarte bine, dar apoi am căzut din nou. În poartă, Huțupan (la început) și Ungureanu (pe final) au scos cam tot ce se putea. E o victorie de moral”, a explicat Voina. Repartizată în Grupa A, România va debuta la Euro 2008 miercuri, 3 decembrie, în compania Ungariei. Următoarele adversare vor fi Franța (5 decembrie) și Danemarca (7 decembrie).