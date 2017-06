Sentinţă amânată pentru Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir

Sentință amânată pentru Mircea Sandu și Dumitru Dragomir

Ştire online publicată Miercuri, 31 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Magistrații Curții de Apel București au amânat pronunțarea pedepselor pentru fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu și pentru fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir, în dosarul privind excluderea clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern, în care au fost condamnați de Tribunalul București la câte trei ani de închisoare cu suspendare.Comisia de Apel a amânat pentru data de 15 iunie pronunțarea unei sentințe în cazul celor doi, potrivit Romania TV.Fostul patron al oltenilor, Adrian Mititelu, a declarat la "Digi Sport Matinal", că se aștepta la această decizie, dar este convins că nu va mai exista o altă amânare."Mă așteptam la o asemenea amânare, e un dosar foarte complex. E o sentință chiar foarte grea. Eu cred că se va da verdictul pe 15 iunie. 99% cred că atunci se va da sentința. Lucrurile sunt foarte clare, nu am nicio emoție. Repunerea în drepturi se va face la momentul faptelor, deci 20 iulie 2011, când echipa era în Liga 2. Nu mă bucur de nimeni care ajunge la închisoare, dar în cazul ăsta s-au făcut fapte extrem de urâte și de grave. De ce e suma astronomică? Eu nu pot să vorbesc de bani, cât timp nu am o sentință definitivă. Aștept să se pronunțe instanța", a declarat Adrian Mititelu, la Digi Sport Matinal.În 13 iunie 2016, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu suspendare și obligați să plătească fiecare 80.000 de lei amendă penală. Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal au primit o amendă penală de câte 370.000 lei și, dacă decizia va fi menținută de instanța de apel, vor fi obligate să publice hotărârea de condamnare.În acest dosar, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție în iunie 2013, fiind acuzați de abuz în serviciu, folosirea influenței ori autorității pentru a obține pentru sine sau pentru altul bani, bunuri sau foloase necuvenite și sustragere de sub sechestru. De asemenea, FRF și LPF sunt acuzate de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și sustragere de sub sechestru.Procurorii DNA au arătat în rechizitoriu că, la 20 iulie 2011, la o ședință a Comitetului Executiv al FRF, s-a hotărât excluderea provizorie a SC Fotbal Club "U" Craiova SA, prin încălcarea gravă a statutului federației. În acest sens, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir și-ar fi folosit influența și autoritatea față de ceilalți membri ai Comitetului Executiv al FRF, susțin procurorii.