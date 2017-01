Senat: Tinerii sub 14 ani vor avea acces gratuit la competiţiile sportive interne

Senat: Tinerii sub 14 ani vor avea acces gratuit la competițiile sportive interne

Ştire online publicată Miercuri, 17 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, o inițiativă legislativă aparținând senatorului PDL Mihaela Popa, care prevede ca tinerii sub 14 ani să aibă acces gratuit la competițiile sportive interne, informează Mediafax.ro. Decizia a fost luată cu 57 de voturi "pentru" și o abținere. "Din păcate, într-o societate în care tehnologia informației s-a dezvoltat fulgerător, copii preferă să joace jocuri video, să navigheze pe internet sau să se uite la televizor, în loc să practice un sport sau exerciții fizice. Această inițiativă legislativă își propune să reprezinte o încurajare a participării la competițiile sportive, prin acordarea accesului gratuit tinerilor sub 14 ani la competiții. Această facilitate va constitui o motivație în plus pentru practicarea unui sport", se arată în expunerea de motive a Mihaelei Popa. Propunerea legislativă completează Legea educației fizice și sportului și urmează să fie supusă votului Camerei Deputaților.