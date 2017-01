Olimpiada Națională a Sportului Școlar

Seminarul Teologic a revenit în turneul de oină

Etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la oină / licee a avut loc, recent, la Constanța, la competiție participând echipele Grupului Școlar „Ștefan Anghel” Băilești (jud. Dolj), Liceului Teoretic Carei (jud. Satu Mare), Grupului Școlar Industrial „Ion Budeanu” Gurahonț (jud. Arad), Seminarului Teologic București, Grupului Școlar „Dumitru Dumitrescu” Buftea (jud. Ilfov), Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare” Râmnicu Sărat (jud. Buzău) și Grupului Școlar Industrial „Al. I. Cuza” Vaslui. Meciurile s-au desfășurat pe terenul de oină din incinta Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța și au fost arbitrate de Daniel Benghea și Mihai Georgescu. „Am fost extrem de mulțumit de faptul că, la turneul final, au luat parte șapte echipe, lipsind doar reprezentanta Clujului. Am avut emoții, deoarece, fiind prima ediție organizată la nivel de licee, exista riscul ca să avem mai puține echipe în competiție, dat fiind faptul că oina are la ora actuală o răspândire mai redusă. Am remarcat atmosfera de fair-play și calitatea meciurilor, dar și prezența, după mulți ani, a unei echipe a Seminarului Teologic. Formațiile din Vaslui și Buzău au dovedit că reprezintă zone puternice în oină și, practic, ele și-au disputat supremația la acest turneu. Competiția s-a desfășurat sub egida împlinirii celor 110 ani de la organizarea primului campionat de oină”, a declarat președintele FR de Oină, Nicolae Dobre. Iată și rezultatele complete, furnizate de Marius Niculescu, președintele Comisiei mass-media din cadrul FRO: București - Arad 2-9, Ilfov - Dolj 3-3, Satu Mare - Buzău 1-24, Dolj - Satu Mare 2-2, Arad - Ilfov 5-2, Vaslui - București 17-0, Ilfov - Vaslui 0-14, Satu Mare - Arad 5-4, Buzău - Dolj 17-1, Arad - Buzău 3-10, Vaslui - Satu Mare 13-2, București - Ilfov 4-2, Satu Mare - București 0-2, Buzău - Vaslui 9-15, Dolj - Arad 0-6, Vaslui - Dolj 5-1, București - Buzău 1-13, Ilfov - Satu Mare 4-0, Buzău - Ilfov 13-2, Dolj - București 6-0, Arad - Vaslui 0-12. Clasament final: 1. Vaslui (18 puncte), 2. Buzău (16 p), 3. Arad (12 p), 4. București (10 p), 5. Dolj (10 p), 6. Satu Mare (9 p), 7. Ilfov (9 p).