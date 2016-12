Semifinalele US OPEN 2015. Meci important în această noapte

Simona Halep vs. Flavia Pennetta. Emoții uriașe pentru sportiva noastră, aflată pentru prima dată în calificările competiției de Grand Slam și la un pas finala. Meciul de calificare în FINALA US OPEN 2015 se joacă în noaptea de joi spre vineri, la ora 2.Simona Halep, cap de serie numărul 2, s-a calificat în semifinalele de la US OPEN, după ce a învins-o pe Victoria Azarenka, numărul 20 WTA și cap de serie numărul 20, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4.